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15:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на линию вышел троллейбус на автономном ходу

В среду прибывший в Волгоград для тестирования троллейбус на автономном ходу присоединился к подвижному составу.

Источник: РИАЦ

В течение двух недель он будет курсировать по маршруту № 12 «ул. Грамши — Детский центр». За это время пассажирам предстоит оценить, насколько комфортно на нем передвигаться по городу.

Главное преимущество этого троллейбуса марки «Тролза» — возможность передвигаться без контакта с сетью. В случае пробок или аварий, он не будет простаивать в ожидании места в правом или среднем ряду, а может опустить рога и проехать по крайнему левому ряду. Также этот троллейбус может быть использован при прокладке новых маршрутов.

За утро этот троллейбус успел перевезти более 200 пассажиров.

— Очень удобный троллейбус, не нужно на входе подниматься по ступенькам, — говорит пассажирка Галина Ширина. — Идет по городу быстро, в салоне не слышно шума двигателя.

Многие пассажиры, зайдя в салон, не замечали отличий новой модели от обычного троллейбуса, пока он двигался по маршруту. Преимущества стали заметны на конечной остановке «Детский центр». Тестируемый транспорт не стал ждать, когда проедут другие троллейбусы на линии. Водитель, не выходя из кабины, опустил токоприемники и просто объехал пробку.

— Этот троллейбус может проехать без подключения к контактной сети или при отсутствии напряжения в ней до 30 километров, — рассказал главный инженер троллейбусного парка Дмитрий Кулиев. — Для сравнения вся протяженность Первой Продольной 26,7 км. При этом батареи заряжаются в течение 1 часа во время работы на линии под контактными проводами, то есть не требует для подзарядки никаких розеток или стационарных устройств. Электрический двигатель вкупе с современным тяговым приводом позволяют экономить до 35% электроэнергии.

Салон нового троллейбуса способен вместить 100 пассажиров, оснащен камерами и кондиционером, а также аппарелью для удобства маломобильных пассажиров.

Ранее эти троллейбусы испытывались в других городах России. Сейчас они используются для перевозки пассажиров в Симферополе, Севастополе, а также в Аргентине. Власти города рассматривают возможность пополнения троллейбусного парка города современным и экономичным электротранспортом.

— Данный троллейбус проходит тестовые испытания в Волгограде, — прокомментировал начальник службы эксплуатации «Метроэлектротранс» Сергей Миронов. — До этого мы испытывали электробус производства «Волгабас», в планах — испытание подвижного состава других производителей. Будем оценивать, насколько этот транспорт приемлем для эксплуатации в условиях нашего города, опрашивать пассажиров и отслеживать мнения в соцсетях по качеству подвижного состава. На основе этих тестовых испытаний будем принимать решение о приобретении современного подвижного состава.

Сегодня износ городского электротранспорта составляет более 80%, на ремонт и поддержание его в рабочем состоянии у транспортного предприятия идут большие расходы. Для улучшения качества пассажирских перевозок объявлены аукционы на поставку 20 трамваев. Конкурсные процедуры проведут уже на этой неделе — предприятие получит современные трамваи с двухсторонним расположением дверей, которые можно будет эксплуатировать на линии скоростного трамвая.

В конце августа 2017 года МУП «Метроэлектротранс» получило 25 автобусов большой вместимости. Этот транспортный десант призван доставлять пассажиров до места назначения в случае технологических сбоев на контактной сети. В помощь ему в парк предприятия поступил и троллейбус с удлиненным автономным ходом: он также будет обеспечивать доставку пассажиров в случае внештатной ситуации. Обновление подвижного состава перевозчика направлено на то, чтобы сделать пассажирские перевозки более удобными, доступными и безопасными. Это главная задача реализуемой в Волгограде комплексной транспортной схемы.

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