Цены на бензин в Уфе продолжают радовать водителей — статистика
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За неделю стоимость бензина на уфимских АЗС не изменилась, констатируют в Башкортостанстате.
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За неделю стоимость бензина на уфимских АЗС не изменилась, констатируют в Башкортостанстате.
По данным выборочного еженедельного мониторинга на 25 сентября, литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 34,30 рубля.
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Уфе — 36,30 рубля, АИ-95 и выше — 39,30 за литр.
Дизельное топливо на столичных АЗС стоит в среднем 38,28 рубля за литр.
Как отмечают статистики, по сравнению с 26 сентября прошлого года стоимость дизтоплива выросла в Уфе на 6,5 процента, бензина, в зависимости от марки, — на 2,1−4,6 процента.