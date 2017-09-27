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13:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Цены на бензин в Уфе продолжают радовать водителей — статистика

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За неделю стоимость бензина на уфимских АЗС не изменилась, констатируют в Башкортостанстате.

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 25 сентября, литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 34,30 рубля.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Уфе — 36,30 рубля, АИ-95 и выше — 39,30 за литр.

Дизельное топливо на столичных АЗС стоит в среднем 38,28 рубля за литр.

Как отмечают статистики, по сравнению с 26 сентября прошлого года стоимость дизтоплива выросла в Уфе на 6,5 процента, бензина, в зависимости от марки, — на 2,1−4,6 процента.

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