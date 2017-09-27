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18:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области средняя ежемесячная пенсия составляет 12 000 руб

Пожилые люди получают в Волгоградской области среднюю месячную пенсию в размере 12 163,9 рубля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, такой показатель был зафиксирован в августе 2017 года. По сравнению с июлем он увеличился на 33,6 рубля, т.е. на 0,3%.

Наибольшая величина средней пенсии в августе была зафиксирована в Волгограде. Она составила 13 011 рублей. В Волжском пенсионеры получили 12 809,8 рубля, в Котовском районе — 12281,4 рубля. Наименьшая величина средней пенсии в августе была зафиксирована в Палласовском районе — 10 208,9 рубля.

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