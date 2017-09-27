В Волгоградской области средняя ежемесячная пенсия составляет 12 000 руб
Пожилые люди получают в Волгоградской области среднюю месячную пенсию в размере 12 163,9 рубля.
Пожилые люди получают в Волгоградской области среднюю месячную пенсию в размере 12 163,9 рубля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, такой показатель был зафиксирован в августе 2017 года. По сравнению с июлем он увеличился на 33,6 рубля, т.е. на 0,3%.
Наибольшая величина средней пенсии в августе была зафиксирована в Волгограде. Она составила 13 011 рублей. В Волжском пенсионеры получили 12 809,8 рубля, в Котовском районе — 12281,4 рубля. Наименьшая величина средней пенсии в августе была зафиксирована в Палласовском районе — 10 208,9 рубля.