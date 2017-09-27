118 литров алкоголя пыталась провезти россиянка в туристическом автобусе
Гражданка России пыталась незаконно ввезти
Гражданка России пыталась незаконно ввезти
Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
— При таможенном досмотре туристического автобуса, следовавшего из Европы, в ручной клади обнаружено 118 литров алкоголя, принадлежащего гражданке России. Спиртное изъято. Начат административный процесс.
С начала года Брестской таможней пресечено 404 факта незаконного ввоза алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Брестская таможня напоминает, что одному взрослому человеку можно ввезти без уплаты таможенных платежей до 3 литров алкогольных напитков.