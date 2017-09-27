Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Много смертей: пророчество Ванги для РФ о конце 2017 года - СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Припять до катастрофы: как выглядел передовой город СССР
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Массовая драка туристов РФ в Турции (видео)
Путин заставил понервничать президентскую охрану
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
13:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

118 литров алкоголя пыталась провезти россиянка в туристическом автобусе

Гражданка России пыталась незаконно ввезти из-за границы через пункт таможенного оформления Варшавский мост 118 литров водки, вина, ликера, не маркированного акцизными марками Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:

— При таможенном досмотре туристического автобуса, следовавшего из Европы, в ручной клади обнаружено 118 литров алкоголя, принадлежащего гражданке России. Спиртное изъято. Начат административный процесс.

С начала года Брестской таможней пресечено 404 факта незаконного ввоза алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Брестская таможня напоминает, что одному взрослому человеку можно ввезти без уплаты таможенных платежей до 3 литров алкогольных напитков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Поиски мальчика, который пропал в пуще: милиция ищет криминальный след
СК раскрыл подробности задержания в Витебске священника из России
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
ФСБ построит заграждение на границе Крыма с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь