Ремонт дорог в Екатеринбурге планируется завершить 15 октября

На встрече участники обсуждали промежуточные итоги ремонта
В настоящее время подрядчики завершили работы на 22 объектах, продолжается ремонт на 27 (уровень готовности высокий).
Асфальтирование выполнено уже на 87% дорог и 66% тротуаров из общего перечня объектов. Плановый срок завершения работ — 15 октября.
На проспекте Ленина от Московской до 8 Марта завершена переукладка брусчатки на нечетной стороне, практически закончены укладка бетонной плитки в бульварной части, на 80% заменено покрытие на основных тротуарах, на 90% выполнена велодорожка. Срок гарантии на объекты — 4 года.