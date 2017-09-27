Прямой рейс «Новосибирск — Минск» может появиться в марте 2018 года

Напомним, 13 октября 2016 года во время заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков поднимал вопрос о запуске регулярного авиарейса «Новосибирск — Минск» и обратно. Он пояснил, что прямой рейс в Минск будет способствовать возрастающему потоку туристов из Сибирского федерального округа в Республику Беларусь, так как аэропорт «Толмачёво» является хабом СФО.

«Задачу эту ставим на будущее, но пока ее развития не произошло. Есть трудности в экономике в целом и со стороны Белоруссии, и компании “БелАвиа”. В ближайшее время мы всё проанализируем, проведем совещание с представителями авиакомпаний, которые здесь есть базово, например, S7 и другие. Мы убеждены, что прямой авиарейс будет мотивировать дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений», — заявлял Владимир Городецкий, его слова приводил портал ТАСС.