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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прямой рейс «Новосибирск — Минск» может появиться в марте 2018 года

Заявление о планах запуска рейса прозвучало из уст губернатора Новосибирской области, передаёт корреспондент «Вестей».

Прямой рейс «Новосибирск — Минск» может появиться в марте 2018 года, об этом заявил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Планируется, что выполнять рейсы будет авиакомпания S7. Информацию о грядущем запуске прямого авиасообщения главе региона сообщил директор аэропорта «Толмачёво» Евгений Янкилевич.

Напомним, 13 октября 2016 года во время заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков поднимал вопрос о запуске регулярного авиарейса «Новосибирск — Минск» и обратно. Он пояснил, что прямой рейс в Минск будет способствовать возрастающему потоку туристов из Сибирского федерального округа в Республику Беларусь, так как аэропорт «Толмачёво» является хабом СФО.

«Задачу эту ставим на будущее, но пока ее развития не произошло. Есть трудности в экономике в целом и со стороны Белоруссии, и компании “БелАвиа”. В ближайшее время мы всё проанализируем, проведем совещание с представителями авиакомпаний, которые здесь есть базово, например, S7 и другие. Мы убеждены, что прямой авиарейс будет мотивировать дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений», — заявлял Владимир Городецкий, его слова приводил портал ТАСС.

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