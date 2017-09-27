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14:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омск из Казахстана не пустили рыбу и колбасу

Всю продукцию вернули обратно.

За последнюю неделю в Омскую область не пустили сразу две машины из Республики Казахстан, перевозивших рыбную и мясную продукцию.

Так, 23 сентября при проверке автомобиля на ППУ «Исилькульский» у водителя не оказалось на 4,5 тонны свежемороженой рыбы ветеринарных документов, а в маркировке отсутствовала вся необходимая информация.

Сегодня, 27 сентября, в ППУ «Черлакский» задержали легковой автомобиль с колбасой. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Омской области, у водителя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов на 50 кг мясной продукции, которые требуются для перемещения по таможенной территории Евразийского экономического союза.

Рыбу берш и колбасу запретили к возу в Омскую область и вернули в Казахстан.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

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