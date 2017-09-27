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13:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь подорожали продукты

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике зафиксировано очередное повышение цен на социально значимые продукты питания.

Источник: Башинформ

По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю подорожали куриные яйца — на 5,2 процента. Десяток яиц в регионе можно приобрести сейчас в среднем за 40,23 рубля.

В Топ-5 подорожавших в цене продуктов попали также свежая белокочанная капуста и подсолнечное масло — 2,8 и 1,7 процента, соответственно. Их средняя стоимость в республике достигает сегодня 13,92 и 94,15 рубля за килограмм.

На четвертом месте условного рейтинга — стерилизованное молоко, за неделю поднявшееся в цене на 1,4 процента — 59,91 рубля за литр.

Замыкает «продуктовую» пятерку жирный творог — плюс 1,3 процента в цене за неделю, или 292,30 рубля за килограмм в среднем.

В список подорожавших продуктов питания в республике попали черный байховый чай, пастеризованное молоко, рис, пшено, мороженая рыба, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, свинина, картофель, соль и сметана. Недельное повышение цен на эти продукты питания составило 0,4−1 процент.

Неизменной за это время осталась в Башкортостане лишь стоимость сыров сычужных твердых и мягких — 411,06 рубля за килограмм в среднем.

Перечень подешевевших за неделю продуктов возглавил репчатый лук — минус 3 процента, по сравнению с 18 сентября, или 20,58 рубля за килограмм.

На 2,5 процента стал дешевле в республике сахар — 38,58 рубля за килограмм. На 2,3 процента подешевела за это же время вермишель — 45,63 рубля за килограмм в среднем.

В группу ставших дешевле социально значимых продуктов попали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, куры, гречневая крупа, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, яблоки, сливочное масло, морковь и говядина. Недельное снижение цен на эти продукты варьируется в регионе от 0,01 до 1,8 процента.

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