В Башкирии вновь подорожали продукты

Источник: Башинформ

По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю подорожали куриные яйца — на 5,2 процента. Десяток яиц в регионе можно приобрести сейчас в среднем за 40,23 рубля.

В Топ-5 подорожавших в цене продуктов попали также свежая белокочанная капуста и подсолнечное масло — 2,8 и 1,7 процента, соответственно. Их средняя стоимость в республике достигает сегодня 13,92 и 94,15 рубля за килограмм.

На четвертом месте условного рейтинга — стерилизованное молоко, за неделю поднявшееся в цене на 1,4 процента — 59,91 рубля за литр.

Замыкает «продуктовую» пятерку жирный творог — плюс 1,3 процента в цене за неделю, или 292,30 рубля за килограмм в среднем.

В список подорожавших продуктов питания в республике попали черный байховый чай, пастеризованное молоко, рис, пшено, мороженая рыба, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, свинина, картофель, соль и сметана. Недельное повышение цен на эти продукты питания составило 0,4−1 процент.

Неизменной за это время осталась в Башкортостане лишь стоимость сыров сычужных твердых и мягких — 411,06 рубля за килограмм в среднем.

Перечень подешевевших за неделю продуктов возглавил репчатый лук — минус 3 процента, по сравнению с 18 сентября, или 20,58 рубля за килограмм.

На 2,5 процента стал дешевле в республике сахар — 38,58 рубля за килограмм. На 2,3 процента подешевела за это же время вермишель — 45,63 рубля за килограмм в среднем.