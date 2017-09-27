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14:01 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов назвал три сферы экономики будущего Калининградской области

В ближайшее время правительство Калининградской области намерено сделать ставку на развитие трех сфер экономики: креативной индустрии, IT и информатизации. Об этом заявил врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

Источник: Новый Калининград

«Все эти технологические и прикладные направления как раз и будут определять наше будущее. Скажем так: правительство Калининградской области “носит очки”, через которые смотрит на развитие региона. Наши оптические прицелы — креативная индустрия, сфера IT и информатизация», — отметил Антон Алиханов.

По его словам, без современных технологий невозможен прорыв в развитии сельского хозяйства.

«Большие результаты возможны только благодаря беспилотным комбайнам, сельскохозяйственным дронам и другим высоким технологиям. Большой акцент мы делаем на развитии селекции и сельскохозяйственной генетики», — уточнил глава региона.

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