Алиханов назвал три сферы экономики будущего Калининградской области

«Все эти технологические и прикладные направления как раз и будут определять наше будущее. Скажем так: правительство Калининградской области “носит очки”, через которые смотрит на развитие региона. Наши оптические прицелы — креативная индустрия, сфера IT и информатизация», — отметил Антон Алиханов.
По его словам, без современных технологий невозможен прорыв в развитии сельского хозяйства.
«Большие результаты возможны только благодаря беспилотным комбайнам, сельскохозяйственным дронам и другим высоким технологиям. Большой акцент мы делаем на развитии селекции и сельскохозяйственной генетики», — уточнил глава региона.