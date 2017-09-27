Промышленный лов рыбы начался в Новосибирской области

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Салангина, корреспондент: «Сейчас, в конце сентября, на Озере Сартлан самое время для хорошей рыбалки. Довольно холодно, но рыба ловится хорошо. За два часа — полный баркас рыбы. Потом рыбу складывают вот в такие контейнеры, которые выписали специально из Индии, и рыба хорошенько присыпается льдом».

Руслан Шмаков, бригадир рыболовецкой бригады на озере Сартлан: «Сазан, пелядь, щука. Рыба всякая есть. Щука большая! Да, есть и по 10−15 килограммов».

Отсюда весь улов везут на берег. Неподалеку, в селе Кармакла, заработал крупный завод. Предприятие построили с нуля, закупили современное оборудование. Рыбную продукцию в переработанном, свежем и замороженном виде будут отправлять в новосибирские магазины. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов осмотрел ассортимент на прилавках и удивился низким ценам.

Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (г. Москва): «Здесь — яркий пример (наверное, один из самых ярких) того, как на речной рыбе можно создать эффективное и качественное предприятие. Новосибирск всегда отличался от всех регионов, потому что всегда давал сравнительно много по вылову».

В России подобных предприятий не так уж много, отметил Соколов. Потому нашим производственникам в Федеральном центре готовы помогать рублем. Деньги можно получить в банке на льготных условиях. Сегодня в Москве ждут заявку от нашего региона. Новосибирская область сегодня в состоянии поставлять свою рыбу не только на прилавки России, но и за рубеж. Куйбышев — еще одно предприятие по переработке рыбы. За границу отсюда во Францию и Германию отправляют филе нашего сибирского окуня.

Валерий Жданюк, учредитель компании: «Вообще, нашу компанию на Западе больше знают как “окуневую” компанию. Окунь для них, в Швейцарии — национальная еда, как у нас пельмени, и он всегда в приоритете. У них есть окунь, но не в тех количествах и не того цвета».