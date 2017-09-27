Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Шеф-дизайнер Lamborghini: «Когда еду на работу, думаю «Ух ты!»
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
1035 лет назад погибла Грейс Келли
14:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Промышленный лов рыбы начался в Новосибирской области

Сегодня в водоемах региона добывают щуку, пелядь, сазана. Они в ближайшее время попадут на местные прилавки.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Салангина, корреспондент: «Сейчас, в конце сентября, на Озере Сартлан самое время для хорошей рыбалки. Довольно холодно, но рыба ловится хорошо. За два часа — полный баркас рыбы. Потом рыбу складывают вот в такие контейнеры, которые выписали специально из Индии, и рыба хорошенько присыпается льдом».

Руслан Шмаков, бригадир рыболовецкой бригады на озере Сартлан: «Сазан, пелядь, щука. Рыба всякая есть. Щука большая! Да, есть и по 10−15 килограммов».

Отсюда весь улов везут на берег. Неподалеку, в селе Кармакла, заработал крупный завод. Предприятие построили с нуля, закупили современное оборудование. Рыбную продукцию в переработанном, свежем и замороженном виде будут отправлять в новосибирские магазины. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов осмотрел ассортимент на прилавках и удивился низким ценам.

Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (г. Москва): «Здесь — яркий пример (наверное, один из самых ярких) того, как на речной рыбе можно создать эффективное и качественное предприятие. Новосибирск всегда отличался от всех регионов, потому что всегда давал сравнительно много по вылову».

В России подобных предприятий не так уж много, отметил Соколов. Потому нашим производственникам в Федеральном центре готовы помогать рублем. Деньги можно получить в банке на льготных условиях. Сегодня в Москве ждут заявку от нашего региона. Новосибирская область сегодня в состоянии поставлять свою рыбу не только на прилавки России, но и за рубеж. Куйбышев — еще одно предприятие по переработке рыбы. За границу отсюда во Францию и Германию отправляют филе нашего сибирского окуня.

Валерий Жданюк, учредитель компании: «Вообще, нашу компанию на Западе больше знают как “окуневую” компанию. Окунь для них, в Швейцарии — национальная еда, как у нас пельмени, и он всегда в приоритете. У них есть окунь, но не в тех количествах и не того цвета».

Плюсы с развитием рыбоперерабатывающей отрасли очевидны, убеждены и в областном, и в федеральном Правительстве. С запуском мощных производственных линий ассортимент на прилавках будет значительно шире. Кроме того, строительство новых рыбоперерабатывающих предприятий — это сотни новых рабочих мест для жителей села.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь