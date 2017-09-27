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14:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали топ-3 самых опасных отраслей

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане самыми опасными отраслями экономики по-прежнему остаются обрабатывающие производства, а также сельское и лесное хозяйство.

Как сообщили сегодня на заседании в республиканском правительстве, в организациях Башкортостана отмечается снижение производственного травматизма. За восемь месяцев текущего года количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось на 27 процентов. Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом стало меньше на 5,5 процента.

На данный момент в республике утверждены Методические рекомендации по проведению поведенческого аудита безопасности, во время которого не только анализируется деятельность работника, но и выявляются опасные условия труда. Кроме того, с сентября прошлого 2016 года в Башкортостане регулярно проводятся зональные семинары по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов организаций городов и районов.

Одной из превентивных мер по снижению производственного травматизма является интернет-портал, позволяющий работодателям протестировать организацию работы по охране труда и тем самым избежать возможных нарушений, отметила на заседании в правительстве глава Минтруда региона Ленара Иванова.

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