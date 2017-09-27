В Башкирии назвали топ-3 самых опасных отраслей

Как сообщили сегодня на заседании в республиканском правительстве, в организациях Башкортостана отмечается снижение производственного травматизма. За восемь месяцев текущего года количество работников, получивших тяжелые травмы, сократилось на 27 процентов. Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом стало меньше на 5,5 процента.

На данный момент в республике утверждены Методические рекомендации по проведению поведенческого аудита безопасности, во время которого не только анализируется деятельность работника, но и выявляются опасные условия труда. Кроме того, с сентября прошлого 2016 года в Башкортостане регулярно проводятся зональные семинары по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов организаций городов и районов.