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14:12 (мск), источник: Sputnik

Кучкоров: Узбекистан намерен получить суверенный кредитный рейтинг

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Узбекистан начал работу по получению суверенного рейтинга страны, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Кучкорова, сейчас республика находится в самом начале этого пути и отправной точкой для движения вперед станет специальное решение главы государства.

«Касательно получения суверенного рейтинга Узбекистана, я думаю на днях будет решение президента по этому вопросу. Однако мы, откровенно говоря, на самом начальном этапе этой работы. Правительству рейтинг нужен, прежде всего, не для того, чтобы привлекать денежные средства на рынке, а, чтобы определить своего рода, как говорят специалисты, “бенчмарк”. После этого крупные узбекские компании и банки смогут получать аналогичные рейтинги и привлекать средства на рынке», — отметил он.

Суверенный рейтинг — это достаточно хороший механизм, заметил Кучкоров, который позволяет более простым способом привлекать денежные средства и самостоятельно использовать их узбекским компаниям.

«Получение кредита определенного банка под финансирование проекта чревато очень большими подготовительными работами. Иногда есть так называемые “связанные” кредиты, когда вы вынуждены закупать оборудование у той страны, которая предоставила финансирование. Поэтому мы рассматриваем суверенный рейтинг в том числе, как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа», — рассказал вице-премьер.

Возможным консультантом правительства Узбекистана в этом процессе может выступить Citibank или целый консорциум банков. Определенность в этом вопросе появится в самом ближайшем будущем, заметил Кучкоров.

Напомним, что суверенный рейтинг является своеобразным показателем кредитного риска национальных правительств, который представляет собой оценку вероятности дефолта в перспективе. В условиях современной глобальной экономики кредитные рейтинги стран ранжируются в зависимости от вероятности обслуживания ими внешних долгов, стабильности их экономики.

Экономическую состоятельность государств оценивают крупные международные рейтинговые агентства, среди наиболее авторитетных Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings.

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