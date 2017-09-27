Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия»

Источник: AP 2017

В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, из числа компаний, которые могут получить разрешение носить название «Россия» и ему подобные, исключены те, что занимают доминирующее положение на рынке того или иного товара, а также те, кто включен «в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%».

Правила, регулирующие порядок включения в названия коммерческих компаний слов «Россия» и «Российская Федерации», а также производных от них, были утверждены правительством в 2010 году. В 2016 году в них были внесены поправки, расширившие число возможных носителей таких названий, новые поправки его сокращают.

С момента вступления в силу вновь принятых поправок Минюст сможет, как и раньше, выдавать разрешения носить «российские» названия компаниям, официально отнесенным к числу крупнейших налогоплательщиков, а также имеющим филиалы или представительства на территории более чем половины российских регионов.