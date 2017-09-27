Власти продлили срок ремонта домов на Ленинском проспекте в Калининграде до конца октября
Капитальный ремонт домов на Ленинском проспекте планируют завершить до конца октября. Об этом на
Капитальный ремонт домов на Ленинском проспекте планируют завершить до конца октября. Об этом на
По её словам, особых опасений по всем объектам нет. «Единственная проблема существует с домом на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Соммера. Там, возможно, подрядчик немного не успеет, но мы трижды в день его контролируем», — сообщила Астахова.
По её словам, дополнительные работы невозможно было предусмотреть первоначальным проектом, потому что проводился визуальный осмотр зданий. Астахова заверила, что увидеть скрытые дефекты невозможно.
Дома на Ленинском проспекте начали капитально ремонтировать в конце мая. В общей сложности на создание «исторических» фасадов тратится около 200 миллионов рублей. По контрактам с подрядчиками работы должны были завершить до конца сентября, при этом власти рассчитывали сдать объекты на месяц раньше.