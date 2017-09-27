Власти продлили срок ремонта домов на Ленинском проспекте в Калининграде до конца октября

Источник: Калининград.Ru

По её словам, особых опасений по всем объектам нет. «Единственная проблема существует с домом на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Соммера. Там, возможно, подрядчик немного не успеет, но мы трижды в день его контролируем», — сообщила Астахова.

По её словам, дополнительные работы невозможно было предусмотреть первоначальным проектом, потому что проводился визуальный осмотр зданий. Астахова заверила, что увидеть скрытые дефекты невозможно.