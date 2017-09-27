Эксимбанк США возобновит сотрудничество с Узбекистаном после 13-летнего перерыва
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
«Проведены переговоры с Эксимбанком США. Это
По словам Холмурадова, американский банк в официальном письме уведомил, что готов сотрудничать в финансировании проектов. Банк сможет кредитовать Узбекистан при покупке самолетов «Боинг» и другого технологического оборудования.
Руководитель Нацбанка также сообщил журналистам о заинтересованности Visa Card в расширении присутствия в Узбекистане.
«Они признают, что унификация обменных курсов и либерализация валютного рынка открывают для них очень большой и новый рынок», — сказал Холмурадов.
«Надо отдать им должное, уже 9 октября приезжает первая рабочая миссия. Будем вырабатывать новую “дорожную карту” по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa Card, так и в целом их участия на рынке Узбекистана», — добавил он.