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15:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Эксимбанк США возобновит сотрудничество с Узбекистаном после 13-летнего перерыва

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экспортно-импортный банк США U.S. Export-Import Bank (Эксимбанк США) возобновляет сотрудничество с Узбекистаном после 13-летнего перерыва, заявил сегодня председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Сухроб Холмурадов.

Источник: Podrobno.uz

«Проведены переговоры с Эксимбанком США. Это довольно-таки влиятельный международный финансовых институт. В ходе наших переговоров они дали очень высокую оценку проводимым реформам. Были достигнуты договоренности о возобновлении отношений», — сказал Холмурадов на заседании международного пресс-клуба. Переговоры прошли в рамках недавнего визита президента Шавката Мирзиёева в США.

По словам Холмурадова, американский банк в официальном письме уведомил, что готов сотрудничать в финансировании проектов. Банк сможет кредитовать Узбекистан при покупке самолетов «Боинг» и другого технологического оборудования.

Руководитель Нацбанка также сообщил журналистам о заинтересованности Visa Card в расширении присутствия в Узбекистане.

«Они признают, что унификация обменных курсов и либерализация валютного рынка открывают для них очень большой и новый рынок», — сказал Холмурадов.

«Надо отдать им должное, уже 9 октября приезжает первая рабочая миссия. Будем вырабатывать новую “дорожную карту” по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa Card, так и в целом их участия на рынке Узбекистана», — добавил он.

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