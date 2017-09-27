Эксимбанк США возобновит сотрудничество с Узбекистаном после 13-летнего перерыва

Источник: Podrobno.uz

«Проведены переговоры с Эксимбанком США. Это довольно-таки влиятельный международный финансовых институт. В ходе наших переговоров они дали очень высокую оценку проводимым реформам. Были достигнуты договоренности о возобновлении отношений», — сказал Холмурадов на заседании международного пресс-клуба. Переговоры прошли в рамках недавнего визита президента Шавката Мирзиёева в США.

По словам Холмурадова, американский банк в официальном письме уведомил, что готов сотрудничать в финансировании проектов. Банк сможет кредитовать Узбекистан при покупке самолетов «Боинг» и другого технологического оборудования.

Руководитель Нацбанка также сообщил журналистам о заинтересованности Visa Card в расширении присутствия в Узбекистане.

«Они признают, что унификация обменных курсов и либерализация валютного рынка открывают для них очень большой и новый рынок», — сказал Холмурадов.