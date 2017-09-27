Челябинские троллейбусы изменят маршруты движения
Причина — дорожные работы.
Причина — дорожные работы.
Троллейбусы в Челябинске вновь изменят свои маршруты в связи с укладкой асфальта в Ленинском и Тракторозаводском районах, сообщил «АиФ-Челябинск» руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ Сергей Слесаренко.
На Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города, ограничение движения продлевается до 23:00 29 сентября. Троллейбусы в это время продолжат следовать по маршрутам:
Временный «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ».№ 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.№ 10 «ул. Молдавская — ЧТЗ» (по ул. Молодогвардейцев).
С 10:00 28 сентября до 23:00 29 сентября в Тракторозаводском районе работы будут проводить на участке улицы Бажова от улицы Комарова до улицы Танкистов. На это время троллейбусы будут работать по маршрутам:
№ 6 «ЧТЗ — пос. Первоозерный» — отменяется.№ 19 «ПКиО — ЖБИ"№ 21 «Вокзал — ЖБИ"№ 26 «ул. Молдавская — ЧТЗ» (по ул. Чичерина).