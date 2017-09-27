Президент Корпорации «Иркут» рассказал о планах загрузки авиазавода

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В должности президента корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь на авиазаводе впервые. Но производство знает, ведь в разных статусах бывал здесь не раз. Рабочая поездка началась с обхода цехов. Сборка военных и гражданских самолётов идет по графику. В разной степени готовности сейчас 4 пассажирских лайнера МС-21.

— По второй лётной машине планируем завершить работы к концу декабря и передать на аэродром. Третья машина, за моей спиной, собирается. Её планируем в апреле месяце передать. У ещё одной машины идёт изготовление секций-панелей, сборка фюзеляжей, — говорит генеральный директор иркутского авиазавода Александр Вепрев.

Первый экземпляр скоро покинет аэродром авиазавода. В середине октября он отправится в подмосковный Жуковский. Но пока МС-21 продолжают тестировать.

— Мы приступили ко второму этапу заводских испытаний. Расширяем диапазон эксплуатации по высоте, по скорости, по массе. Недавно был совершён продолжительный полёт на разных высотах, в том числе на 10 километров. Что показывает, что машина пока соответствует тем характеристикам, тем ожиданиям, которые конструкторы и разработчики в неё заложили, — говорит президент ПО «Корпорация “Иркут”», президент «ОАК» Юрий Слюсарь.