Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крикнувший «Слава Украине» актер лишился роли в русском сериале
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Савченко после ДТП с возмущением обратилась к Гройсману
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: эксперт поведала, кто сменит нынешних хозяев Украины
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
16:22 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская и Воронежская области первыми получат инвестиции по ГЧП

На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новосибирская и Воронежская области станут первыми регионами, которые получат инвестиции по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом на первом заседании комиссии по ГЧП при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

Прием заявок на 2018 год завершился 1 мая нынешнего года.

«Мы провели все процедуры заявок на 2018 год, — сообщил Смирницкий. — Несмотря на привлекательность темы, она для них новая, поэтому были и взлеты, и падения. На практике многие не смогли собрать дополнительную документальную базу, хотя это не неподъемная база, регионы и бизнес мы не подвергаем давлению. К нам на 2018 год вышли Новосибирская и Воронежская области, и они по результату всех рассмотрений получат субсидию, разделенную между ними».

Направление «Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП» является частью Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».

На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Согласно требованию Минэкономразвития по ГЧП, поддерживаться должны малорентабельные проекты. Норма их доходности не должна превышать 12%, а срок окупаемости составит не менее 8 лет. В обратном случае проект можно будет считать сверхдоходным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь