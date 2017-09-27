Новосибирская и Воронежская области первыми получат инвестиции по ГЧП
На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание.
На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание.
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новосибирская и Воронежская области станут первыми регионами, которые получат инвестиции по
Прием заявок на 2018 год завершился 1 мая нынешнего года.
«Мы провели все процедуры заявок на 2018 год, — сообщил Смирницкий. — Несмотря на привлекательность темы, она для них новая, поэтому были и взлеты, и падения. На практике многие не смогли собрать дополнительную документальную базу, хотя это не неподъемная база, регионы и бизнес мы не подвергаем давлению. К нам на 2018 год вышли Новосибирская и Воронежская области, и они по результату всех рассмотрений получат субсидию, разделенную между ними».
Направление «Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП» является частью Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».
На сегодня в России более 80% спортивных объектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Согласно требованию Минэкономразвития по ГЧП, поддерживаться должны малорентабельные проекты. Норма их доходности не должна превышать 12%, а срок окупаемости составит не менее 8 лет. В обратном случае проект можно будет считать сверхдоходным.