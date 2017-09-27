Сочинский рыбный фестиваль перенесли на следующий год
Рыбный фестиваль «Fish Market», который должен был открыться в среду на площади у Южного мола морпорта, в этом году не пройдет — его решено перенести на 2018-й.
Рыбный фестиваль «Fish Market», который должен был открыться в среду на площади у Южного мола морпорта, в этом году не пройдет — его решено перенести на 2018-й.
Мероприятие пройдет в Сочи рамках XX Специализированной выставки «Продукты питания — 2018». Она намечена на конец марта следующего года, место проведения — выставочный центр отеля «Жемчужина», сообщили организаторы ООО «СОУД — Сочинские выставки».