Белавиа задерживает рейсы на Калининград и Львов
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик НАК «Белавиа» в среду задерживает вылеты регулярных рейсов на Калининград и Львов.
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик НАК «Белавиа» в среду задерживает вылеты регулярных рейсов на Калининград и Львов.
Как свидетельствует электронное табло Национального аэропорта Минск, рейс B2−947 сообщением Минск — Калининград, который должен был вылететь из белорусской столицы в 13:05, задержан до 16:05. О причинах задержки рейса не сообщается.
Как передает корреспондент Sputnik из аэропорта, пассажирам калининградского рейса, ожидающим посадки, сотрудники авиакомпании выдали питьевую воду и сэндвичи.
Также, согласно данным табло, задержан с вылетом рейс B2−827 сообщением Минск — Львов. Вместо вылета по расписанию в 13:10 на табло указано время вылета 15:40.