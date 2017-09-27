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15:27 (мск), источник: Sputnik.by

Белавиа задерживает рейсы на Калининград и Львов

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Белорусский национальный авиаперевозчик НАК «Белавиа» в среду задерживает вылеты регулярных рейсов на Калининград и Львов.

Как свидетельствует электронное табло Национального аэропорта Минск, рейс B2−947 сообщением Минск — Калининград, который должен был вылететь из белорусской столицы в 13:05, задержан до 16:05. О причинах задержки рейса не сообщается.

Как передает корреспондент Sputnik из аэропорта, пассажирам калининградского рейса, ожидающим посадки, сотрудники авиакомпании выдали питьевую воду и сэндвичи.

Также, согласно данным табло, задержан с вылетом рейс B2−827 сообщением Минск — Львов. Вместо вылета по расписанию в 13:10 на табло указано время вылета 15:40.

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