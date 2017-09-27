Из-за падежа скота временно закрыли завод в Жамбылской области

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Об этом сообщил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев в рамках пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

«В Таласском районе возле Каратау был построен Talas Investment Company завод по производству цианида натрия. Завод был запущен в 2015 году, до этого момента завод работал, никакого вопросов к нему по поводу падежа скота и так далее не возникало», — говорит аким.

По его словам, завод пришлось на время закрыть, до выяснения всех обстоятельств.