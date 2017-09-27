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15:29 (мск), источник: Kazinform

Из-за падежа скота временно закрыли завод в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Деятельность завода по производству цианида натрия в Жамбылской области приостановлена по причине падежа скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Об этом сообщил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев в рамках пресс-конференции в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

«В Таласском районе возле Каратау был построен Talas Investment Company завод по производству цианида натрия. Завод был запущен в 2015 году, до этого момента завод работал, никакого вопросов к нему по поводу падежа скота и так далее не возникало», — говорит аким.

По его словам, завод пришлось на время закрыть, до выяснения всех обстоятельств.

«Но в связи с тем, что недавно этот вопрос поднимали, создали областную комиссию, направили на завод департамент экологии, подали в суд, есть судебное решение. Завод пока закрыли, в связи с тем, что из Астаны пригласили независимую экспертизу. Специалисты сейчас все это обследуют и проверяют. Пока комиссия не даст конкретного ответа, завод работать не будет», — сказал Кокрекбаев.

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