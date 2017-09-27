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16:17 (мск), источник: Фонтанка

В КИО объяснили, на каком основании предоставили митрополиту землю в Комарово

Комитет имущественных отношений (КИО)Смольного бесплатно предоставил почти 5 тысяч метров земли в Комарово петербургскому митрополиту Варсонофию потому, что это позволено статьей 39.5 Земельного кодекса РФ.

Об этом говорится в ответе главы комитета Михаила Мокрецова на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, о котором он сообщил «Фонтанке» 27 сентября.

Статья 39.5 Земельного кодекса разрешает бесплатно предоставить участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, религиозной организации, которой принадлежат расположенные на нем сооружения религиозного или благотворительного назначения.

Из ответа следует, что на участке расположен жилой дом, и что Санкт-Петербургская епархия обратилась в КИО с просьбой предоставить этот участок (Комарово, ул. Васильева, 4, лит. А) для летней резиденции митрополита 15 июня 2017 года.

После чего комитет по контролю за имуществом установил, что этот дом используется под религиозные цели. В результате участок вместе с домом был безвозмездно передан РПЦ по договору от 25 июля.

Площадь участка — 4712 кв. метров, рыночную стоимость его оценивают примерно в 30 млн рублей.

«Если участок — 1000 гектаров, и на нем построена небольшая часовня, занимающая 100 кв. метров — следует ли передать такой участок РПЦ бесплатно? Закон не содержит обязанности властей передать участок — он лишь дает им право передать его», — комментирует Вишневский.

Кроме того, в ответе Мокрецова прямо сказано: на участке расположен жилой дом. После чего утверждается, что он используется «под религиозные цели». Однако жилой дом (то бишь резиденция) не может «использоваться под религиозные цели» и иметь «религиозное назначение».
Борис Вишневский
Депутат ЗакСа

Депутат обещает потребовать от прокуратуры оспорить распоряжение КИО о передаче участка.

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