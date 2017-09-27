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15:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на месте Красных казарм построят ТРК с бассейном и катком

Стоимость проекта превышает 10 млрд рублей.

В Перми может появиться крупный торгово-развлекательный комплекс с бассейном и катком.

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», «Сатурн-Р» намерен возвести самый крупный в Перми торговый центр. Его общая площадь составит до 400 тысяч квадратных метров и в нём разместятся бассейн, ледовый каток и кинозалы.

Стоимость проекта без отделочных работ владелец холдинга оценивает в 10 млрд рублей.

В комплексе, помимо торговых помещений, планируется значительная часть общественно-культурной зоны — один-два бассейна, два-три ледовых катка, развлекательные центры, кинотеатры.

При этом ТРК будет не выше 4 этажей.

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