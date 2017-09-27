В Перми на месте Красных казарм построят ТРК с бассейном и катком
Стоимость проекта превышает 10 млрд рублей.
Стоимость проекта превышает 10 млрд рублей.
В Перми может появиться крупный
Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», «Сатурн-Р» намерен возвести самый крупный в Перми торговый центр. Его общая площадь составит до 400 тысяч квадратных метров и в нём разместятся бассейн, ледовый каток и кинозалы.
Стоимость проекта без отделочных работ владелец холдинга оценивает в 10 млрд рублей.
В комплексе, помимо торговых помещений, планируется значительная часть
При этом ТРК будет не выше 4 этажей.