6 миллиардов рублей задолжали за отопление в Башкирии
Об этом сообщают «Башкирские распределительные тепловые сети».
Об этом сообщают «Башкирские распределительные тепловые сети».
По заявлениям ООО «БашРТС» в августе и сентябре возбуждены уголовные дела на руководителей четырёх управляющих организаций Башкортостана, сообщается на сайте БашРТС.
Руководство этих компаний подозревают в нецелевом использовании денег, полученных от жильцов за отопление и горячую воду и предназначавшихся ресурсоснабжающей компании. Под следствием оказались директор ООО «Башжилиндустрия+» Виталий Уралёв (долг 94,4 млн рублей) и директор ООО «УК «РДС» Ахтям Узянбаев (25,7 млн рублей).
Также в злоупотреблении полномочиями подозреваются директор уфимского ООО «ЖУК «Строительные инвестиции» Виктор Плюснин (15,9 млн рублей) и директор нефтекамского ООО «УК «Наш Дом» Рашит Саляхов (35,6 млн рублей). Общая задолженность юридических и физических лиц за отопление и горячую воду перед ООО «БашРТС» на 1 сентября 2017 года составила 6 миллиардов рублей. Большая часть из этой суммы — 3,9 миллиардов — приходится на управляющие организации и ТСЖ республики.