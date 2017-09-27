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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура отреагировала на сообщения о задержке заработной платы строителям зоопарка в Перми

Прокуратура Индустриального района Перми проверила информацию СМИ о наличии задолженности по выплате заработной платы ООО «СТУЗ», выполняющей строительно-монтажные работы по объекту «Зоопарк в городе Перми», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в нарушении требований Трудового кодекса РФ организация систематически задерживает выплату заработной платы работникам.

В настоящее время начислена, но не выплачена заработная плата за август 2017 года 148 работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Кроме этого, с 50 работниками, уволенными в период с 7 августа по 11сентября этого года не произведен окончательный расчет. Сумма задолженности составила более 500 тыс. рублей.

По результатам проверки прокурором района директору ООО «СТУЗ» внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю. Также в защиту трудовых прав работников мировому судье направлены судебные приказы о взыскании задолженности с ООО «СТУЗ». Кроме этого, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о наличии в действиях генерального директора ООО «СТУЗ» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

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