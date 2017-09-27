В Ростовской области до 2030 года из аварийного жилья переселят 8,5 тыс. человек

Их предстоит отселить с площади свыше 165 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит более 7 млрд руб. Сейчас участие Фонда реформирования ЖКХ в региональной программе не предусмотрено, но решение на федеральном уровне разрабатывается.
Программа переселения 2013−2017 годов реализована в полном объеме. Из 101,4 тыс. кв. м аварийного фонда отселено 2,6 тыс. семей. На эти мероприятия было использовано около 3,9 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Около 1,5 млрд рублей предоставил федеральный Фонд реформирования ЖКХ.