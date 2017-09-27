Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вашингтон меняет Аляску на Калининград - СМИ
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
16:26 (мск), источник: ТАСС

Прямое авиасообщение между Пекином и Казанью сорвалось из-за проблем «ВИМ-Авиа»

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Проект по прямому авиарейсу «Пекин — Казань» сорвался из-за проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа», заявил в среду журналистам председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас был очень серьезный проект по рейсу “Пекин — Казань”, но “ВИМ-Авиа” не смогла его выполнять, тогда нам показалось, что это было форс-мажорное состояние, но, видимо, это был системный сбой уже самой авиакомпании, когда количество самолетов не состыковывалось с количеством перевозок, которое они запланировали. <…> Мы планировали, что будет летать до середины октября прямой рейс, но состоялся только один — по причине перевозчика. Проблем с загрузкой не было», — сказал он.

Иванов также подчеркнул, что ситуация с авиакомпанией «в любом случае коснется татарстанских туристов». «Что касается текущей ситуации, есть у нас туристы, которые приобрели пакеты с вылетом “ВИМ-Авиа” и еще не улетели. В любом случае это крупный перевозчик», — отметил он, уточнив, что в комитет пока обращений не поступало.

Проблемы авиакомпании

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года «ВИМ-Авиа» должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем Минтранса.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами «ВИМ-Авиа», в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах «застряли» 1,55 тыс. туристов — клиентов «ВИМ-Авиа». Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 3,1 тыс. китайских туристов.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь