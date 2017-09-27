Прямое авиасообщение между Пекином и Казанью сорвалось из-за проблем «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

«У нас был очень серьезный проект по рейсу “Пекин — Казань”, но “ВИМ-Авиа” не смогла его выполнять, тогда нам показалось, что это было форс-мажорное состояние, но, видимо, это был системный сбой уже самой авиакомпании, когда количество самолетов не состыковывалось с количеством перевозок, которое они запланировали. <…> Мы планировали, что будет летать до середины октября прямой рейс, но состоялся только один — по причине перевозчика. Проблем с загрузкой не было», — сказал он.

Иванов также подчеркнул, что ситуация с авиакомпанией «в любом случае коснется татарстанских туристов». «Что касается текущей ситуации, есть у нас туристы, которые приобрели пакеты с вылетом “ВИМ-Авиа” и еще не улетели. В любом случае это крупный перевозчик», — отметил он, уточнив, что в комитет пока обращений не поступало.

Проблемы авиакомпании

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года «ВИМ-Авиа» должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем Минтранса.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами «ВИМ-Авиа», в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах «застряли» 1,55 тыс. туристов — клиентов «ВИМ-Авиа». Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 3,1 тыс. китайских туристов.