Для Ростова закупят еще сто новых автобусов на 1,1 млрд рублей

Так, начальная (максимальная) цена контакта на закупку городских автобусов большой вместимости с низким уровнем пола на дизельном топливе составляет более 855 млн рублей, на газовом — почти 270 млн рублей. Средства выделят из бюджетов Ростова и Ростовской области.

В обоих случаях автобусы должны быть новыми — не ранее 2017 года выпуска. Аукционы, в ходе которых определят поставщиков, пройдут 23 октября.