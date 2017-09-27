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16:46 (мск), источник: Городской репортер

Для Ростова закупят еще сто новых автобусов на 1,1 млрд рублей

Департамент транспорта Ростова объявил о закупке 75 автобусов на дизельном и 25 автобусов на газовом топливе на 1,1 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Так, начальная (максимальная) цена контакта на закупку городских автобусов большой вместимости с низким уровнем пола на дизельном топливе составляет более 855 млн рублей, на газовом — почти 270 млн рублей. Средства выделят из бюджетов Ростова и Ростовской области.

В обоих случаях автобусы должны быть новыми — не ранее 2017 года выпуска. Аукционы, в ходе которых определят поставщиков, пройдут 23 октября.

Как ранее сообщал «Городской репортер», с двумя компании уже подписаны контракты на поставку 100 автобусов на общую сумму 1,1 млрд рублей. Поставщики были также выбраны с помощью аукционов.

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