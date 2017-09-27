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17:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на остановке «ВгТЗ» создадут современный транспортно-пересадочный узел

Существующее трамвайное кольцо и остановка «ВгТЗ» в Тракторозаводском районе Волгограда будут преобразованы в транспортно-пересадочный узел. Сегодня здесь проходят маршруты сразу нескольких видов транспорта, включая дачные.

Источник: РИАЦ

По проекту на территории трамвайного кольца и заброшенного сквера предусмотрено строительство крытых пешеходных галерей, благоустроенных пассажирских зон вне здания с организацией ожидания пассажиров, продажей билетов, камерами хранения, перроны отправления и прибытия для посадки и высадки пассажиров.

Предполагается благоустройство прилегающей парковой территории, здесь будут высажены зеленые насаждения, для удобства горожан установят урны, лавочки, газетные киоски. Строительство ТПУ также позволит разгрузить центр города благодаря появлению разворотного кольца для пригородных и областных маршрутов.

Масштабная работа по обновлению и без того оживленного транспортного узла начнется с проведения публичных слушаний по вопросу изменения территориальной зоны. Горожане до 24 ноября могут выносить рекомендации и предложения по проекту в департамент градостроительства и архитектуры администрации Волгограда. Итоговые слушания по результатам обсуждения проекта состоятся 27 ноября во Дворце культуры Тракторозаводского района.

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