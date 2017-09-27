Нацбанк снижает ставку рефинансирования
Ставка будет снижена с 11,5% до 11% годовых с 18 октября.
Ставка будет снижена с 11,5% до 11% годовых с 18 октября.
В комментарии, представленном
Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее).
С учетом этой динамики Нацбанк ожидает, что рост потребительских цен по итогам года будет ниже прогнозировавшегося ранее: ближе к 6%.
Отмечено также, что в среднесрочной перспективе не прослеживается значимых рисков усиления инфляционного давления со стороны платежного баланса.
Темпы роста денежного предложения остаются на умеренном уровне (прирост средней широкой денежной массы в августе 2017 года в годовом выражении составил 9%).
Cохранение определенных инфляционных рисков связано с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы, констатирует регулятор.
Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).