Нацбанк снижает ставку рефинансирования

Источник: Ежедневник.by

В комментарии, представленном пресс-службой Нацбанка, отмечается, что инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию.

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Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее).

С учетом этой динамики Нацбанк ожидает, что рост потребительских цен по итогам года будет ниже прогнозировавшегося ранее: ближе к 6%.

Отмечено также, что в среднесрочной перспективе не прослеживается значимых рисков усиления инфляционного давления со стороны платежного баланса.

Темпы роста денежного предложения остаются на умеренном уровне (прирост средней широкой денежной массы в августе 2017 года в годовом выражении составил 9%).

Cохранение определенных инфляционных рисков связано с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы, констатирует регулятор.