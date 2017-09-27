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17:10 (мск), источник: Деловое сообщество

ОНФ в Ростовской области призывает грузоперевозчиков отмечать проблемные участки на карте «убитых» дорог

Активисты Общероссийского народного фронта в Ростовской области совместно с представителями регионального министерства транспорта обсудили на пресс-конференции развитие системы «Платон» и реализацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В рамках выполнения поручений председателя правительства РФ на сайте ОНФ «Карта убитых дорог» был создан специальный раздел для водителей и владельцев большегрузов. Благодаря этому разделу перевозчики могут сами выбирать те дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать за счет средств, полученных от системы «Платон».

Участие в голосовании на сайте «Карта убитых дорог» приняли уже более 4 тыс. грузоперевозчиков.

«Число проголосовавших растет, мы призываем перевозчиков Ростовской области активнее отмечать проблемные дороги и вместе с нами контролировать качество ремонта. В нашем регионе на сегодняшний день на сайт проекта добавлено 616 проблемных участков дорог, которые собрали уже более 44 тыс. голосов. На данный момент капитально отремонтировано 27 дорог, ямочный ремонт проведен на 34 участках, в 2017 г. и 2018 г. планируется полностью отремонтировать еще 21 дорогу», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ростовской области Александр Рязанов.

По данным министерства транспорта области, в Ростове-на-Дону за счет данной системы отремонтировано 19 дорог.

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