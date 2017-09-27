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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов подсказал айтишникам, как получить статус резидента ОЭЗ

Для получения статуса резидента Особой экономической зоны IT-компаниям стоит потратиться всего на 2 сервера стоимостью в миллион рублей. Такой совет дал предпринимателям глава региона Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

Источник: Новый Калининград

«У нас и раньше были пониженные инвестиционные пороги для обнуления практически всех налогов, но с 1 января они будут еще ниже. Я не знаю, есть ли что-то подобное в стране. За три года надо вложить всего миллион рублей, условно говоря, купить два сервера, и это уже дает обнуление на прибыль, пониженные страховые взносы и пр. Условия с точки зрения фискального давления в Калининградской области минимальные», — отметил Антон Алиханов.

По его словам, в регионе также действуют особые условия для малых предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения. «Представители малого бизнеса, осуществляющие деятельность в этой области, теперь могут получить микрозаймы под 5% годовых в калининградском фонде микрофинасирования», — пояснил Алиханов.

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