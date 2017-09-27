Алиханов подсказал айтишникам, как получить статус резидента ОЭЗ

«У нас и раньше были пониженные инвестиционные пороги для обнуления практически всех налогов, но с 1 января они будут еще ниже. Я не знаю, есть ли что-то подобное в стране. За три года надо вложить всего миллион рублей, условно говоря, купить два сервера, и это уже дает обнуление на прибыль, пониженные страховые взносы и пр. Условия с точки зрения фискального давления в Калининградской области минимальные», — отметил Антон Алиханов.