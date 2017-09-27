Алиханов подсказал айтишникам, как получить статус резидента ОЭЗ
Для получения статуса резидента Особой экономической зоны
Для получения статуса резидента Особой экономической зоны
«У нас и раньше были пониженные инвестиционные пороги для обнуления практически всех налогов, но с 1 января они будут еще ниже. Я не знаю, есть ли
По его словам, в регионе также действуют особые условия для малых предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения. «Представители малого бизнеса, осуществляющие деятельность в этой области, теперь могут получить микрозаймы под 5% годовых в калининградском фонде микрофинасирования», — пояснил Алиханов.