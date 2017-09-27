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17:52 (мск), источник: Новый Калининград

Власти планируют отремонтировать в 2018 году дом с ЗАГСом на Зарайской

К ЧМ-2018 году планируется отремонтировать ещё несколько домов на протокольных маршрутах в Калининграде. Об этом в среду на пресс-конференции рассказала глава Фонда капремонта Оксана Астахова, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Вообще не люблю, чтобы нашу программу связывали с Чемпионатом мира. У нас не стоит самоцель выбрать дома, которые попадают в маршрут. Это немного по-другому. Дома ремонтируются на Ленинском проспекте и на Острове не на один год», — сказала она.

По словам Астаховой, если бы целью ремонта был ЧМ-2018, то можно было бы просто «освежить город» и покрасить фасады, однако задача сделать так, чтобы дома простояли еще 26 лет. «У нас задача иная, мы к ним подходим так, чтобы потом было, где погулять, походить, посмотреть. Да, будут еще дома, которые попадают в маршрут по нашей программе. Но это не цель — маршрут полностью отремонтировать», — пояснила глава Фонда.

По каждому дому будет приниматься отдельное решение в зависимости от бюджетных возможностей и количества заявившихся домой. «Сейчас пока идёт у муниципалитета, который является получателем субсидии, опрос граждан. Когда будет совокупный заявительный адресный перечень домов, тогда будем исходить из этого. Но будут, конечно, пересекаться дома, которые расположены на протокольных маршрутах», — подчеркнула Астахова.

В том числе есть в планах и ремонт здания на улице Зарайской, где расположен Дворец бракосочетаний. «Ждём решения собственников, поэтому стопроцентно я вам сейчас ответить не могу», — добавила глава Фонда.

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