Власти планируют отремонтировать в 2018 году дом с ЗАГСом на Зарайской

Источник: Новый Калининград

«Вообще не люблю, чтобы нашу программу связывали с Чемпионатом мира. У нас не стоит самоцель выбрать дома, которые попадают в маршрут. Это немного по-другому. Дома ремонтируются на Ленинском проспекте и на Острове не на один год», — сказала она.

По словам Астаховой, если бы целью ремонта был ЧМ-2018, то можно было бы просто «освежить город» и покрасить фасады, однако задача сделать так, чтобы дома простояли еще 26 лет. «У нас задача иная, мы к ним подходим так, чтобы потом было, где погулять, походить, посмотреть. Да, будут еще дома, которые попадают в маршрут по нашей программе. Но это не цель — маршрут полностью отремонтировать», — пояснила глава Фонда.

По каждому дому будет приниматься отдельное решение в зависимости от бюджетных возможностей и количества заявившихся домой. «Сейчас пока идёт у муниципалитета, который является получателем субсидии, опрос граждан. Когда будет совокупный заявительный адресный перечень домов, тогда будем исходить из этого. Но будут, конечно, пересекаться дома, которые расположены на протокольных маршрутах», — подчеркнула Астахова.