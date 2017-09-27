Visa намерена расширить своё присутствие в Узбекистане
Hуководство Visa заинтересовано в новом рынке и признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них большие возможности.
Hуководство Visa заинтересовано в новом рынке и признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них большие возможности.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Американская транснациональная компания Visa намерена расширить присутствие на узбекском рынке, сообщил сегодня председатель правления Национального банка Узбекистана Сухроб Холмурадов.
По его словам, руководство Visa заинтересовано в открытии для себя нового рынка, оно признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них очень большие возможности.
«Мы договорились, что уже 9 октября этого года в Узбекистан приезжает их первая рабочая миссия. Будем разрабатывать новую концепцию, дорожную карту по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa, так и в целом их участия на банковском рынке Узбекистана», — отметил он.
Напомним, что широкое распространение пластиковых карт в Узбекистане началось в 2004 году с появления Национальной платежной системы Uzcard. Однако это не значит, что до этого времени банки не занимались эмиссией карт, просто этот процесс носил разрозненный и хаотичный характер. Так, например, первая пластиковая карта в национальной валюте была выпущена в 1996 году Национальным банком.
По итогам прошлого года в стране было выпущено свыше 19,4 миллиона пластиковых карт. Доля платежей по «пластику» в общем обороте торговли превысила 70%. Недавно Центробанк снизил тарифы на их выпуск до 10 тысяч сумов для физических лиц и 15 тысяч сумов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.