Visa намерена расширить своё присутствие в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Американская транснациональная компания Visa намерена расширить присутствие на узбекском рынке, сообщил сегодня председатель правления Национального банка Узбекистана Сухроб Холмурадов.

По его словам, руководство Visa заинтересовано в открытии для себя нового рынка, оно признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них очень большие возможности.

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«Мы договорились, что уже 9 октября этого года в Узбекистан приезжает их первая рабочая миссия. Будем разрабатывать новую концепцию, дорожную карту по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa, так и в целом их участия на банковском рынке Узбекистана», — отметил он.

Напомним, что широкое распространение пластиковых карт в Узбекистане началось в 2004 году с появления Национальной платежной системы Uzcard. Однако это не значит, что до этого времени банки не занимались эмиссией карт, просто этот процесс носил разрозненный и хаотичный характер. Так, например, первая пластиковая карта в национальной валюте была выпущена в 1996 году Национальным банком.