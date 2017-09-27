Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму рассказали о турпотоке с Украины после пляжного сезона
10 причин кашля не от простуды
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Матвиенко объяснила решение обязательно посмотреть "Матильду"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото)
Какие девушки зарабатывают в Москве 150 тысяч рублей
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:06 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи будут взимать самый низкий курортный сбор в Краснодарском крае — 10 рублей

С мая следующего года в России начнут взимать курортный сбор. Депутаты Городского собрания Сочи одобрили заявку администрации курорта на участие в этом эксперименте.

Источник: Вести Сочи

Мэр Сочи Анатолий Пахомов утвердил сумму сбора — 10 рублей с человека в сутки. Остальные муниципалитеты Краснодарского края остановились на отметке в 50 рублей.

«Делать 50 рублей — это, действительно, делать удорожание для того, чтобы люди принимали решение, ехать им или не ехать в Сочи. Мы сделали анализ стоимости наших средств размещения и провели анализ темпов роста цен ежегодных, которые у нас так или иначе имеют место в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей — это оптимальная сумма, которая сильно на решение не повлияет», — сообщил начальник городского управления курортного дела и туризма Сергей Доморат.

Сочинские депутаты большинством голосов утвердили заявку муниципалитета о курортном сборе, которая до 10 октября должна поступить в администрацию региона. За 8 месяцев 2018 года по этой статье дохода муниципалитет планирует собрать около 160 млн рублей. Все полученные средства сначала поступят в краевую казну, а затем вернутся обратно в Сочи для развития городской инфраструктуры.

Список гостиниц, отелей и санаториев Сочи, где будут взимать курортный сбор, уже готов. В него вошли почти 2 тысячи объектов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин упрекнул Дворковича и Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь