Зарплаты молдавских учителей вырастут: что можно купить на эти деньги

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Правительство на заседании в среду приняло решение повысить зарплаты молдавским педагогам примерно чуть больше, чем на 500 леев.

Согласно статистике, средняя ежемесячная заработная плата дидактических кадров в доуниверситетских образовательных учреждениях в четвертом квартале 2016 года составляла 5 тысяч 32,8 лея.

Учитывая поправки, которые одобрил кабинет министров, для достижения уровня средней заработной платы по экономике ежемесячная зарплата дидактических и научно-дидактических кадров будет увеличена на 11,3%, то есть до 5 тысяч 600 леев.