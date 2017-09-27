Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму рассказали о турпотоке с Украины после пляжного сезона
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Убравший номера АМР со сбившего полицейского авто попал на видео
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
1035 лет назад погибла Грейс Келли
18:00 (мск), источник: Tengrinews

Доля кредитов с просрочкой в РК выросла в 1,5 раза

В Казахстане выросло количество кредитов с просрочкой. Об этом сообщается на сайте Ассоциации финансистов Казахстана.

Источник: Tengrinews

Согласно анализу данных, за первые восемь месяцев этого года доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась с 12,2 до 18,8 процентов (или до 2 589,3 миллиарда тенге). При этом около 25 процентов NPL системы приходится на Qazkom, а еще 12 процентов на Delta Bank.

Кроме того, проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 12,8 процентов или 1 756,1 миллиарда тенге от совокупного ссудного портфеля, против 6,7 процентов на начало года (за август не изменились).

«Таким образом, качество ссудного портфеля ухудшается, о чем свидетельствует ускорение роста признания проблемных ссуд. Между тем сформированные провизии по системе составляют 2 214,1 миллиарда тенге или 126 процентов покрытия NPL90+ (с начала года показатель вырос на 35 процентов или 574,0 миллиарда тенге)», — в говорится в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Доля кредитов с просрочкой в РК выросла в 1,5 раза
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин упрекнул Дворковича и Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь