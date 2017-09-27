Доля кредитов с просрочкой в РК выросла в 1,5 раза

Источник: Tengrinews

Согласно анализу данных, за первые восемь месяцев этого года доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась с 12,2 до 18,8 процентов (или до 2 589,3 миллиарда тенге). При этом около 25 процентов NPL системы приходится на Qazkom, а еще 12 процентов на Delta Bank.

Кроме того, проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 12,8 процентов или 1 756,1 миллиарда тенге от совокупного ссудного портфеля, против 6,7 процентов на начало года (за август не изменились).