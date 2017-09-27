Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию

Источник: РИА "Новости"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Совладелец компании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев покинул Россию во вторник, 26 сентября, через аэропорт «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Мурсекаев покинул страну еще во вторник, улетел из «Шереметьево», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в какую именно страну отправился совладелец обанкротившейся авиакомпании.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем компании «ВИМ-Авиа» Рашидом Мурсекаевым. «С самого утра не можем связаться с Мурсекаевым, его телефоны отключены», — сказал собеседник агентства.

Другой источник не исключил, что Мурсекаев покинул Россию. «По некоторым данным, он из “Внуково” улетел в Турцию, предположительно в Стамбул».

Собственник «ВИМ-Авиа» был приглашен на совещание по ситуации вокруг авиаперевозчика в среду утром. Однако на заседание он не явился и, вероятно, покинул Россию, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме в среду.

Дело «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров.

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До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.

В минувший понедельник Петренко сообщила «Интерфаксу» о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту “Домодедово”, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей», — рассказали в СКР.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в свою очередь назвал бессмысленной господдержку авиакомпании, поскольку она «практически прекратила свою работу».