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20:26 (мск), источник: NewsKo

Формальдегидные дома в Усольском начнут сносить уже в следующем году

Сегодня, 27 сентября, в ходе выездного заседания комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края депутаты и представители краевого правительства обсудили снос формальдегидных домов в микрорайоне Усольский.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 89 домов в Усольском начались возводиться в 2007 году. В них планировалось переселить березниковцев из аварийных домов. Но жильё оказалось непригодным для проживания.

В частности, при проверке домов в пробах воздуха обнаружились формальдегид, фенол и диметилбензол. Так, концентрация формальдегида превышала предельно допустимый уровень в 17 раз. Источником химикатов специалисты Роспотребнадзора тогда назвали минеральную вату, цементно-стружечные плиты и ряд утеплителей, которые использовались при строительстве домов.

По словам министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николая Гончарова, 23 декабря 2016 года было издано распоряжение правительства Пермского края 409-РП о сносе формальдегидных домов. Но в справке к документу обозначены две проблемы.

Во-первых, незаконченное уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили бывший директор ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Николай Андреев, экс-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Березников Оксана Субботина и её бывший заместитель Оксана Трофимова.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), а в августе было закрыто в связи с большой продолжительностью тяжбы и истечением сроком исковой давности. Обвиняемые на суде своей вины так и не признали.

Ещё одной из причин сложности реализации распоряжения указано отсутствие средств на снос домов.

Стоит отметить, что из 89 домов в микрорайоне Усольский лишь 58 находятся в государственной собственности Пермского края, 31 дом принадлежат муниципалитету.

По словам мэра Березников Сергея Дьякова, чтобы полностью освободить данную площадку под новое строительство было решено перевести все дома в государственную собственность Пермского края, что также требует времени.

В случае сноса формальдегидных домов удастся освободить земельный участок в 38,4 га. При изменении планирования застройки (сейчас здесь действует малоэтажная застройка) здесь возможно построить в условиях не очень плотной застройки не менее 30 тыс. кв. м жилья.

Как пояснил Сергей Дьяков, этот участок очень важен для застройки ещё и потому, что здесь в своё время были проведены все необходимые коммуникации.

Немаловажную роль в сносе домов, по словам председателя Контрольно-счётной палаты Пермского края Юрия Новоселова, играет и тот факт, что краевой бюджет тратит много денег на содержание домов, которые сегодня никак не используются. Так, на коммунальные платежи, налоги, содержание, охрану и уборку 58 домов из краевого бюджета в период с 2010 года по сентябрь 2017 года было потрачено 162 млн руб.

По итогам выездного заседания депутаты приняли решение, что в адрес правительства Пермского края и администрации Березников внесут рекомендательными пунктами соответствующее постановление.

Ожидается, что работы по сносу начнутся уже в следующем году.

Предполагается, что затраты на снос будут запланированы в краевом бюджете на 2018 и 2019 годы.

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