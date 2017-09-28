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09:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский вертолетный клуб оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

ВК «Солнечный» и его сотрудник заплатят 450 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Суд оштрафовал НП «Вертолетный клуб «Солнечный» и его должностное лицо на общую сумму 450 тыс. рублей за перевозку пассажиров без лицензии, сообщила пресс-служба Воронежской транспортной прокуратуры в среду, 27 сентября. Нарушения выявила проверка.

Коминтерновский райсуд Воронежа запретил клубу «Солнечный» перевозить людей и проводить демонстрационные полеты в ноябре 2016 года. В январе 2017 года его утвердил облсуд. Поводом для запрета стало ЧП августа 2016 года, когда командир вертолета совершил жесткую посадку с тремя детьми на борту. Пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Запрет не распространялся на основную деятельность «Солнечного» — полеты для участников клуба, вертолетный спорт, подготовку летного персонала. При этом еще в январе 2017 года вертолетный клуб возобновил полеты с пассажирами.

Полицейские выяснили, что 13 июля 2017 года клуб организовал перевозку пассажиров на вертолете за деньги. Лицензию организация до сих пор не получила. После проверки прокуратура возбудила в отношении ВК «Солнечный» и должностного лица дела об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ). Ведомство также внесло представление об устранении нарушений закона. Мировой судья признал организацию и сотрудника виновными. Решения суда в законную силу не вступили.

Прогулочный вертолет Robinson клуба «Солнечный» упал в селе Борки Рамонского района 7 августа 2016 года. Во время демонстрационного полета вертолет шел над рекой на минимальной высоте и зацепил линию электропередач в том месте, где она переходит через воду на подстанцию. Провода намотались на винт, машина упала в болото в пяти метрах от русла реки. На борту находились 54-летний пилот, девушка и трое детей. Пассажиров помог спасти местный житель. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), которое передали в суд в сентябре 2017 года.

В 2015 году суд штрафовал «Солнечный» за незаконную посадку на Московском проспекте в Воронеже.

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