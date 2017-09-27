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19:55 (мск), источник: РИА Новости

В ГД запросят данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту запросит у министерства транспорта и Росавиации данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний, заявил глава комитета Евгений Москвичев.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту запросит у министерства транспорта и Росавиации данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний, заявил глава комитета Евгений Москвичев.

«Мы хотим попросить от министерства транспорта и от Росавиации финансовое состояние наших авиакомпаний, которые сегодня есть. Может быть, там другие авиакомпании находятся в таком состоянии, что они через месяц остановятся. И самое основное, мы хотим посмотреть, в каком финансовом состоянии находится наш «Аэрофлот», — сказал Москвичев по итогам доклада главы Росавиации Александра Нерадько по ситуации с «ВИМ-Авиа».

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову быстро и эффективно разрешить проблему с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», а также разработать предложения по урегулированию ситуации в отрасли в целом.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедово во Внуково.

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