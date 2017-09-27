В ГД запросят данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту запросит у министерства транспорта и Росавиации данные о финансовом состоянии всех российских авиакомпаний, заявил глава комитета Евгений Москвичев.

«Мы хотим попросить от министерства транспорта и от Росавиации финансовое состояние наших авиакомпаний, которые сегодня есть. Может быть, там другие авиакомпании находятся в таком состоянии, что они через месяц остановятся. И самое основное, мы хотим посмотреть, в каком финансовом состоянии находится наш «Аэрофлот», — сказал Москвичев по итогам доклада главы Росавиации Александра Нерадько по ситуации с «ВИМ-Авиа».

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову быстро и эффективно разрешить проблему с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», а также разработать предложения по урегулированию ситуации в отрасли в целом.