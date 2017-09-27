Башкирия вошла в пятерку лидеров среди регионов ПФО по зарплатам
Башкирия, согласно опубликованному Башстатом исследованию, вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по средним заработным платам.
Башкирия, согласно опубликованному Башстатом исследованию, вошла в пятерку лидеров Приволжского федерального округа по средним заработным платам.
Так, средняя зарплата в республике за первые восемь месяцев 2017 года составила 29047 рублей. Чуть выше средний месячный доход работников в Нижегородской области — он составил 29473 рублей 50 копеек.
На третьем месте — Самарская область с 29661 рублей и 50 копеек. Четвертое и третье место у Пермского края и Татарстана с 31579 рублей 60 копеек и 31389 рублей 30 копеек. Самые высокие зарплаты в Пермском крае — 31579 рублей, 60 копеек.