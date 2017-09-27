Ганиев о McDonald’s в Узбекистане: наш рынок готов к конкуренции

Источник: Sputnik

По его словам, непосредственно с представителями компании эта тема пока не обсуждалась, но узбекский рынок открыт и готов к сотрудничеству.

«Мы приветствуем любую конкуренцию на нашем рынке, если американская корпорация будет присутствовать, да и не только McDonald’s, но и KFC, Baskin Robbins и другие, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул министр.