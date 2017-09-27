Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
СМИ: США объявили "войну" России и ждут ответа
Половина мира требуют урезать права России в ООН
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20:37 (мск), источник: Sputnik

Ганиев о McDonald’s в Узбекистане: наш рынок готов к конкуренции

Министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил, что Узбекистан готов рассмотреть предложение американской сети фаст-фуда, а также других сетей по открытию в республике своих представительств.

Источник: Sputnik

По его словам, непосредственно с представителями компании эта тема пока не обсуждалась, но узбекский рынок открыт и готов к сотрудничеству.

«Мы приветствуем любую конкуренцию на нашем рынке, если американская корпорация будет присутствовать, да и не только McDonald’s, но и KFC, Baskin Robbins и другие, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул министр.

Компания McDonald`s основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции «быстрого питания». В России она появилась лишь в 1990-м году, а в 2016-м первый ресторан сети открылся в Астане. Всего McDonald’s представлен в 120 странах мира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Visa намерена расширить свое присутствие в Узбекистане
Узбекистан и США заключили контракт на поставку урана
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Емельяненко заявил, что не приветствует участие женщин в ММА Самый известный российский боец смешанного стиля открыл в Подмосковье школу единоборств Федора Емельяненко
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь