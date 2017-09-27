Ганиев о McDonald’s в Узбекистане: наш рынок готов к конкуренции
Министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил, что Узбекистан готов рассмотреть предложение американской сети
Министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил, что Узбекистан готов рассмотреть предложение американской сети
По его словам, непосредственно с представителями компании эта тема пока не обсуждалась, но узбекский рынок открыт и готов к сотрудничеству.
«Мы приветствуем любую конкуренцию на нашем рынке, если американская корпорация будет присутствовать, да и не только McDonald’s, но и KFC, Baskin Robbins и другие, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул министр.
Компания McDonald`s основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в