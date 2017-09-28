Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России

Источник: РИА Новости

Где проверяли

В планах Роскачества — до конца года исследовать популярные нарезные батоны во всех регионах России. А начали они с Центрального федерального округа. В ходе первого этапа на экспертизу отправили 65 образцов хлеба из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, а также из Москвы. Их проверяли по 48 параметрам качества и безопасности.

Читайте также В России на четверть сократилось потребление хлеба

В 42% случаев продукт оказался высококачественным — его свойства даже превысили заявленные параметры ГОСТов. Еще 40% исследованных батонов признали безопасными как соответствующие требованиям законодательства. А в 12 случаях (это примерно 18,5% проверенного хлеба) возникли вопросы к качеству.

Пестициды и картофельная палочка?

Одна из самых распространенных болезней хлеба — картофельная.

Если недобросовестный производитель нарушает режимы технологии производства, картофельная палочка начинает обильно размножаться, а вредная микрофлора переходит в муку.

«В результате развивается картофельная болезнь: мякиш хлеба проваливается, становится липким и тягучим, появляется отвратительный запах. Есть такой хлеб невозможно», — пояснила Роскачеству директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина.

Помимо картофельной палочки, батоны проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, различных видов плесени. Впрочем, ничего из перечисленного в хлебе обнаружено не было — его признали полностью безопасным.

Отбеливатели и консерванты

Чтобы угодить покупателям, производители нередко идут на различные ухищрения. Например, потребители любят, чтобы мякиш был белым, а при нормальном процессе производства он получается сероватым. Поэтому его отбеливают — в ход идут комплексные улучшители. Они же дают и объем и красивую корочку. Здесь и кроется опасность: в их составе могут быть химические отбеливатели, которые в России запрещены.

Эксперты уверяют: на хлебозаводе муку отбеливать точно не будут, это долгий процесс, но вот на мельнице, возможно, «кто-то найдется».

Запрещено добавлять в хлеб и красители. Впрочем, специалисты не исключают, что производители могут осветлять муку, например с помощью официально разрешенного пероксида кальция.

Кроме того, при производстве хлеба с увеличенным сроком хранения (более 10 суток) производителям разрешено использовать консервант — сорбиновую кислоту (сорбаты).

Работницы ОАО "Владимирский хлебокомбинат" сортируют свежевыпеченный хлеб | Источник: РИА "Новости"

Среди исследованных образцов ни «подкрашенных», ни «отбеленных» батонов не оказалось. А вот следы сорбиновой кислоты были обнаружены в шести образцах. Как объяснили специалисты, нарушением это не является, но такие товары уже не могут претендовать на государственный Знак качества.

Пористость и жир

Важным параметром оценки качества хлеба являются органолептические показатели — цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус и состояние мякиша. Пористость мякиша оказалась «слабым звеном» среди всех этих показателей. Выяснилось, что в 12 случаях производители не соблюдали нужные параметры.

Качественный нарезной батон должен быть мелкопористым, а крупная пористость — прямое несоответствие ГОСТу.

Читайте также Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране

Другим проблемным показателем стала массовая доля жира. Жир обязательно должен присутствовать в хлебе, для этого кладут маргарин, но если вместо него добавлено подсолнечное масло, это нарушение. Большего всего нарушений по количеству в хлебе жира пришлась на Москву и Московскую область — его оказалось недостаточно.

Тогда и сейчас

Все мы помним запах хлеба из детства. Многие потребители уверены: в советские времена ГОСТы, применяемые к производству продукта номер один, были гораздо жестче, а качество хлеба — намного выше. Производители, впрочем, уверяют: хлебопромышленная отрасль подвергается очень жесткой стандартизации, а предприятия, ориентированные на производство массовых сортов хлеба, регулярно проходят проверки.

Поэтому и различные страшилки, например та, что хлеб пекут из фуражной муки, не имеют под собой оснований (этот миф развенчало, в частности, исследование Роскачества).

Сотрудник ОАО "Владимирский хлебокомбинат" вывозит из цеха партию свежевыпеченного хлеба | Источник: РИА "Новости"

«Перед тем как выпустить каждую булку, мы должны пройти многоступенчатую систему проверок, начиная от производства и заканчивая заходом со своим продуктом в торговую сеть. Поэтому за наш хлеб нам не стыдно», — отметил Александр Комаров, советник управляющего ОАО Владимирский хлебокомбинат (основной бренд — «Золотой колобок»).

Как выбрать хороший батон

Если присмотреться к хлебу, можно попытаться на глаз определить, стоит ли его брать или лучше оставить на полке.

Одна из отличительных особенностей качественного хлеба в том, что он способен быстро восстанавливать свою форму после легкого нажатия. Поверхность его должна быть гладкой, без подрывов и трещин. Срок годности нарезного батона, упакованного в полиэтиленовый пакет, — трое суток. Батон без какой-либо упаковки будет годен только 24 часа.

Если в упаковке с батоном есть конденсат, то такой хлеб лучше не брать. Это значит, что после выпечки его недостаточно охладили, а повышенное содержание влаги приведет к тому, что он быстро заплесневеет.

Свежевыпеченный хлеб поступает на склад первичного хранения | Источник: РИА "Новости"

В первую очередь проявит себя хлеб, зараженный картофельной палочкой: при повышенной влажности его мякиш потемнеет, станет липким и будет неприятно пахнуть.

Нет смысла пытаться продлить жизнь заплесневевшего батона, срезая плесень: такой хлеб содержит миотоксины, которые обладают канцерогенным действием.

Читайте также На МКС выпекут хлеб

Поэтому поджаривание в тостере и другие реанимационные мероприятия не помогут — продукт придется выбросить.