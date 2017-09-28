Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Мнение: кто сменит нынешних хозяев Украины - и кому станет лучше
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
00:54 (мск), источник: РИА Новости

Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Почти 20% нарезных батонов изготавливается с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проверив самый популярный хлеб в России. Эксперты заверили: вся продукция в Центральной России безопасна, но часть ее далека от стандартов качества. О том, как делают сейчас хлеб в России, что такое картофельная болезнь и почему с батона нельзя срезать плесень — в материале РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Где проверяли

В планах Роскачества — до конца года исследовать популярные нарезные батоны во всех регионах России. А начали они с Центрального федерального округа. В ходе первого этапа на экспертизу отправили 65 образцов хлеба из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, а также из Москвы. Их проверяли по 48 параметрам качества и безопасности.

Читайте также
В России на четверть сократилось потребление хлеба

В 42% случаев продукт оказался высококачественным — его свойства даже превысили заявленные параметры ГОСТов. Еще 40% исследованных батонов признали безопасными как соответствующие требованиям законодательства. А в 12 случаях (это примерно 18,5% проверенного хлеба) возникли вопросы к качеству.

Пестициды и картофельная палочка?

Одна из самых распространенных болезней хлеба — картофельная.

Если недобросовестный производитель нарушает режимы технологии производства, картофельная палочка начинает обильно размножаться, а вредная микрофлора переходит в муку.

«В результате развивается картофельная болезнь: мякиш хлеба проваливается, становится липким и тягучим, появляется отвратительный запах. Есть такой хлеб невозможно», — пояснила Роскачеству директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина.

Помимо картофельной палочки, батоны проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, различных видов плесени. Впрочем, ничего из перечисленного в хлебе обнаружено не было — его признали полностью безопасным.

Отбеливатели и консерванты

Чтобы угодить покупателям, производители нередко идут на различные ухищрения. Например, потребители любят, чтобы мякиш был белым, а при нормальном процессе производства он получается сероватым. Поэтому его отбеливают — в ход идут комплексные улучшители. Они же дают и объем и красивую корочку. Здесь и кроется опасность: в их составе могут быть химические отбеливатели, которые в России запрещены.

Эксперты уверяют: на хлебозаводе муку отбеливать точно не будут, это долгий процесс, но вот на мельнице, возможно, «кто-то найдется».

Запрещено добавлять в хлеб и красители. Впрочем, специалисты не исключают, что производители могут осветлять муку, например с помощью официально разрешенного пероксида кальция.

Кроме того, при производстве хлеба с увеличенным сроком хранения (более 10 суток) производителям разрешено использовать консервант — сорбиновую кислоту (сорбаты).

Работницы ОАО "Владимирский хлебокомбинат" сортируют свежевыпеченный хлеб | Источник: РИА "Новости"

Среди исследованных образцов ни «подкрашенных», ни «отбеленных» батонов не оказалось. А вот следы сорбиновой кислоты были обнаружены в шести образцах. Как объяснили специалисты, нарушением это не является, но такие товары уже не могут претендовать на государственный Знак качества.

Пористость и жир

Важным параметром оценки качества хлеба являются органолептические показатели — цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус и состояние мякиша. Пористость мякиша оказалась «слабым звеном» среди всех этих показателей. Выяснилось, что в 12 случаях производители не соблюдали нужные параметры.

Качественный нарезной батон должен быть мелкопористым, а крупная пористость — прямое несоответствие ГОСТу.
Читайте также
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране

Другим проблемным показателем стала массовая доля жира. Жир обязательно должен присутствовать в хлебе, для этого кладут маргарин, но если вместо него добавлено подсолнечное масло, это нарушение. Большего всего нарушений по количеству в хлебе жира пришлась на Москву и Московскую область — его оказалось недостаточно.

Тогда и сейчас

Все мы помним запах хлеба из детства. Многие потребители уверены: в советские времена ГОСТы, применяемые к производству продукта номер один, были гораздо жестче, а качество хлеба — намного выше. Производители, впрочем, уверяют: хлебопромышленная отрасль подвергается очень жесткой стандартизации, а предприятия, ориентированные на производство массовых сортов хлеба, регулярно проходят проверки.

Поэтому и различные страшилки, например та, что хлеб пекут из фуражной муки, не имеют под собой оснований (этот миф развенчало, в частности, исследование Роскачества).

Сотрудник ОАО "Владимирский хлебокомбинат" вывозит из цеха партию свежевыпеченного хлеба | Источник: РИА "Новости"

«Перед тем как выпустить каждую булку, мы должны пройти многоступенчатую систему проверок, начиная от производства и заканчивая заходом со своим продуктом в торговую сеть. Поэтому за наш хлеб нам не стыдно», — отметил Александр Комаров, советник управляющего ОАО Владимирский хлебокомбинат (основной бренд — «Золотой колобок»).

Как выбрать хороший батон

Если присмотреться к хлебу, можно попытаться на глаз определить, стоит ли его брать или лучше оставить на полке.

Одна из отличительных особенностей качественного хлеба в том, что он способен быстро восстанавливать свою форму после легкого нажатия. Поверхность его должна быть гладкой, без подрывов и трещин. Срок годности нарезного батона, упакованного в полиэтиленовый пакет, — трое суток. Батон без какой-либо упаковки будет годен только 24 часа.

Если в упаковке с батоном есть конденсат, то такой хлеб лучше не брать. Это значит, что после выпечки его недостаточно охладили, а повышенное содержание влаги приведет к тому, что он быстро заплесневеет.
Свежевыпеченный хлеб поступает на склад первичного хранения | Источник: РИА "Новости"

В первую очередь проявит себя хлеб, зараженный картофельной палочкой: при повышенной влажности его мякиш потемнеет, станет липким и будет неприятно пахнуть.

Нет смысла пытаться продлить жизнь заплесневевшего батона, срезая плесень: такой хлеб содержит миотоксины, которые обладают канцерогенным действием.
Читайте также
На МКС выпекут хлеб

Поэтому поджаривание в тостере и другие реанимационные мероприятия не помогут — продукт придется выбросить.

Следует помнить, что есть разница между заводскими батонами и хлебом из мини-пекарен. Последние обычно более объемные и с более «ватным» мякишем. Такой хлеб готовят обычно по «ускоренной технологии», и годен он, как правило, только в течение суток.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
дядя Коля
С батонами разобрались.....Теперь объясните , отчего обычный хлеб , в булках , стало невозможно есть.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Саакашвили назвал взрыв под Винницей 'циничным подарком' Путина
Что сказал Кадыров об обнаруженной могиле Доку Умарова
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи армейцы пропустили три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь