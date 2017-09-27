Россельхознадзор запретил ввоз почти 20 тонн слив из Молдовы
Россельхознадзор вернул в Молдову партию слив, зараженных опасным вредителем плодовых культур.
Россельхознадзор вернул в Молдову партию слив, зараженных опасным вредителем плодовых культур.
При проведении фитосанитарного контроля в сливах обнаружили карантинный для Российской Федерации объект — личинка (гусеница) восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck) в жизнеспособном состоянии.
Чтобы предотвратить их распространение на территории России, партию слив весом более 19 тонн запретили к ввозу.