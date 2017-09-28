Астахова рассказала об условиях повышения взноса на капремонт
Вопрос о повышении взноса на капремонт сейчас находится на рассмотрении, рассказала в среду на
Вопрос о повышении взноса на капремонт сейчас находится на рассмотрении, рассказала в среду на
«Этот вопрос на рассмотрении. Сейчас проводится ряд бюджетных комиссий, и по итогам будет приниматься решение в зависимости от того, насколько бюджет сможет поддержать сегодня реализацию программы. Если есть поддержка бюджета, которая компенсирует разницу от существующего минимального размера к тому, который требуется, чтобы реализовать поставленную перед нами задачу, то можно оставить без повышения», — сообщила она. Если же денег не хватит, то взнос придётся повышать. На сколько — опять же зависит от объёма бюджетной поддержки.
Конкретные суммы Астахова назвать отказалась, сообщила лишь, что в 2017 году из бюджета было выделено 330 млн рублей на капитальный ремонт. «Насколько может бюджет поддержать, настолько будем повышать, либо вообще не будем, если поддержки будет достаточно», — подчеркнула она.
Сегодня взнос на капремонт в Калининградской области составляет 5 рублей 90 копеек.