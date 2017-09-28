Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кадыров удивил сотрудников белорусского завода, сев за руль МАЗа
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
09:45 (мск), источник: Новый Калининград

Астахова рассказала об условиях повышения взноса на капремонт

Вопрос о повышении взноса на капремонт сейчас находится на рассмотрении, рассказала в среду на пресс-конференции глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Этот вопрос на рассмотрении. Сейчас проводится ряд бюджетных комиссий, и по итогам будет приниматься решение в зависимости от того, насколько бюджет сможет поддержать сегодня реализацию программы. Если есть поддержка бюджета, которая компенсирует разницу от существующего минимального размера к тому, который требуется, чтобы реализовать поставленную перед нами задачу, то можно оставить без повышения», — сообщила она. Если же денег не хватит, то взнос придётся повышать. На сколько — опять же зависит от объёма бюджетной поддержки.

Конкретные суммы Астахова назвать отказалась, сообщила лишь, что в 2017 году из бюджета было выделено 330 млн рублей на капитальный ремонт. «Насколько может бюджет поддержать, настолько будем повышать, либо вообще не будем, если поддержки будет достаточно», — подчеркнула она.

Сегодня взнос на капремонт в Калининградской области составляет 5 рублей 90 копеек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вечерний @Калининград: подлый дождь, креативные очки Алиханова и убийственная стрижка
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
В суде рассказали о судимости главы «Христианского государства»
Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Новая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь