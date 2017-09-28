Алиханов рассказал иноСМИ, что региону удалось компенсировать последствия кризиса

Отметим, что в Калининград приехали представители СМИ из Дании, Испании, Германии, Кубы, Словении, Бразилии и Нидерландов. Однако Антон Алиханов в настоящее время в региону отсутствует.

Корреспондент из Словении Власта Есеничник в ходе видеоконференции спросила про развитие области в условиях санкций.

«Для экономики региона характерна высокая зависимость от импорта. Помимо санкций сказалась динамика курса рубля к доллару и евро. Но надо отметить, что мы быстро смогли адаптироваться. Совместно с федеральным правительством нам удалось компенсировать негативные эффекты. Принятые меры поддержки, особенно в сельском хозяйстве, выровняли ситуацию. Так, мы закрыли внутреннюю потребность по ключевым продовольственным позициям. И продолжаем наращивать темпы в перерабатывающей промышленности», — сказал Антон Алиханов.

Бразильский журналист Силва Марсело поинтересовался, как будут содержать спортивные объекты после ЧМ-2018. «Безусловно, содержание стадиона — это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы. Сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб “Балтика” имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-Лигу. Это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня», — ответил глава региона.

Бонет Кардона Мариа Пилар, представляющая центральную испанскую газету, поинтересовалась мерами стимулирования роста инвестиций в регион.