Алиханов рассказал иноСМИ, что региону удалось компенсировать последствия кризиса

Отметим, что в Калининград приехали представители СМИ из Дании, Испании, Германии, Кубы, Словении, Бразилии и Нидерландов. Однако Антон Алиханов в настоящее время в региону отсутствует.
Корреспондент из Словении Власта Есеничник в ходе видеоконференции спросила про развитие области в условиях санкций.
«Для экономики региона характерна высокая зависимость от импорта. Помимо санкций сказалась динамика курса рубля к доллару и евро. Но надо отметить, что мы быстро смогли адаптироваться. Совместно с федеральным правительством нам удалось компенсировать негативные эффекты. Принятые меры поддержки, особенно в сельском хозяйстве, выровняли ситуацию. Так, мы закрыли внутреннюю потребность по ключевым продовольственным позициям. И продолжаем наращивать темпы в перерабатывающей промышленности», — сказал Антон Алиханов.
Бразильский журналист Силва Марсело поинтересовался, как будут содержать спортивные объекты после ЧМ-2018. «Безусловно, содержание стадиона — это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы. Сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб “Балтика” имеет хорошие шансы пробиться в Премьер-Лигу. Это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня», — ответил глава региона.
Бонет Кардона Мариа Пилар, представляющая центральную испанскую газету, поинтересовалась мерами стимулирования роста инвестиций в регион.
Антон Алиханов сообщил, что в первом полугодии 2017 года показатели роста инвестиций превысили 30%. Это связано, в том числе, с реализацией инфраструктурных проектов энергетических компаний. «У нас действует особая экономическая зона. Подобных условий, которые предлагаются в экономике Калининградской области, пожалуй, в России нигде больше нет. Следует особо отметить применение налоговых вычетов на прибыль, на землю, на имущество по ставке ноль процентов. Сейчас по поручению президента России разработан пакет поправок, которые снизят издержки на ведение бизнеса в регионе. Мы уменьшили необходимый порог инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ. Есть несколько индустриальных площадок с бесплатным подключением к коммуникациям. Область показывает положительную миграционную динамику. Она притягательна не только для туристов. Здесь хотят жить и работать», — отметил Антон Алиханов.