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01:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтранс назвал дату прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»

Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство также рекомендовало пассажирам с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября сдать билеты и получить деньги за них по месту приобретения.

В ходе работы оперативного штаба по организации перевозок пассажиров, в котором приняли участие представители Минтранса, Росавиации, компаний «Сибирь» и «ВИМ-Авиа», было решено, что аэропорты и топливозаправочные компании гарантированно будут обслуживать лайнеры авиаперевозчика до 15 октября.

По итогам работы штаба собственники аэропорта «Домодедово» решили выпустить пять самолетов «ВИМ-Авиа», которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Это позволит вернуть в Москву из турецкой Антальи около двух тысяч пассажиров чартерных рейсов.

Также лайнеры «ВИМ-Авиа» вылетят из Внуково в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву. Кроме того, готовится к вылету регулярный рейс из «Пулково» в Пекин. 28 сентября авиакомпания Red Wings выполнит чартерную перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» из итальянского Римини в Москву.

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25 сентября Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело. Поводом послужила массовая отмена чартерных рейсов, в результате чего три тысячи пассажиров оказались в аэропортах московского аэроузла без шансов на вылет. Как было установлено следователями, уже 22 сентября руководство «ВИМ-Авиа» знала, что денег на авиационное топливо в компании нет, но тем не менее продажа билетов осуществлялась в обычном режиме.

27 сентября президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Alexey .
Светка вот ты вот в ответе - обычный человек -- пострадала пипец как )))) что сказала то поняла - и президента приплела
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