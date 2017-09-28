Специалисты констатируют рост сферы услуг в Приморье
На их оплату жители края тратят более четверти всех своих расходов.
На их оплату жители края тратят более четверти всех своих расходов.
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28% этих расходов уходит на оплату услуг ЖКХ, 21% — транспортных, 12% — телекоммуникационных, 8% — медицинских.
Услуг бытового характера оказано на 7% больше, чем в первые восемь месяцев 2016 года. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (48%), парикмахерские, а также ремонт и строительство жилья и других построек (по 12%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектроники, бытовых машин и приборов (4%), ремонт, окраску и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, фото- и кинолабораторий, прокат (по 3%).
На долю физических лиц приходилось более 50% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.