Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отказалась комментировать судьбу аэропорта Братска
Сейчас руководство принимает всевозможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.
Сейчас руководство принимает всевозможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» не ответила на официальный запрос о судьбе аэропорта Братска. В настоящее время руководство принимает меры, направленные на скорейший вывоз пассажиров. Также работает антикризисный штаб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«На данный момент компании необходимо вернуть домой около 16 тысяч пассажиров, перевезенныхчартарными рейсами. Также вывоз возможно осуществить только силами воздушного флота “ВИМ-Аива”, так как на необходимых направлениях (в основном Турция) сохраняется дефицит провозных мощностей. Для улучшения ситуации требуется выпуск трех самолетов “ВИМ-Авиа” из Анталии и возврат в строй
Летный состав готов осуществлять полеты, сертификат эксплантата действителен.
Также руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов.
Накануне, 27 сентября около коло 43 тысяч пассажиров рейсов «ВИМ-Авиа» не могут вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов, по данным ассоциации «Турпомощь». Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил на брифинге, что по состоянию на 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» продала около 200 тысяч билетов.
ИА IrkutskMedia сообщало, что пассажиры отмененного рейса «ВИМ-Авиа» сообщением Иркутска — Москва сдали билеты в аэропорту накануне, 26 сентября. В связи со сложившейся ситуацией размещение людей в гостиничных номерах не потребовалось.
Напомним, что что сотни пассажиров не смогли вылететь рейсом «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» в Иркутск 25 сентября. Всего за указанное время отменено 12 рейсов в разные пункты назначения. Также 26 сентября, в «Домодедово» три рейса «ВИМ-Авиа» задержаны.
Ранее сообщалось, что «ВИМ-Аива», владеющая аэропортом Братска, планирует ввести внешнее антикризисное управление в связи с невозможностью осуществления полетов без дополнительного финансирования. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также на партнеров из туристической отрасли.