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05:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отказалась комментировать судьбу аэропорта Братска

Сейчас руководство принимает всевозможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» не ответила на официальный запрос о судьбе аэропорта Братска. В настоящее время руководство принимает меры, направленные на скорейший вывоз пассажиров. Также работает антикризисный штаб. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Центр информационной поддержки пассажиров работает в круглосуточном режиме. Люди, которые приняли решение произвести возврат билетов, могут осуществить эту порядке, установленном законодательством РФ, и подробно описанном на сайте авиакомпании. 26 сентября в сложных экономических условиях были выполнены регулярные рейсы в Благовещенск, Анадырь, Санкт-Петербург, Симферополь, а также КНР.

«На данный момент компании необходимо вернуть домой около 16 тысяч пассажиров, перевезенныхчартарными рейсами. Также вывоз возможно осуществить только силами воздушного флота “ВИМ-Аива”, так как на необходимых направлениях (в основном Турция) сохраняется дефицит провозных мощностей. Для улучшения ситуации требуется выпуск трех самолетов “ВИМ-Авиа” из Анталии и возврат в строй пяти-шести самолетов, имеющихся в распоряжении компании», — отметили в пресс-службе.

Летный состав готов осуществлять полеты, сертификат эксплантата действителен.

Также руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов.

Напомним, что Минтранс считает государственную поддержку «ВИМ-Авиа», владеющей аэропортом Братска, бессмысленной. Министр транспорта РФ Максим Соколов связывает с тем, что авиакомпания практически прекратила свою работу.

Накануне, 27 сентября около коло 43 тысяч пассажиров рейсов «ВИМ-Авиа» не могут вылететь в Россию из зарубежных аэропортов в связи с отменой свыше 30-ти рейсов, по данным ассоциации «Турпомощь». Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил на брифинге, что по состоянию на 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» продала около 200 тысяч билетов.

ИА IrkutskMedia сообщало, что пассажиры отмененного рейса «ВИМ-Авиа» сообщением Иркутска — Москва сдали билеты в аэропорту накануне, 26 сентября. В связи со сложившейся ситуацией размещение людей в гостиничных номерах не потребовалось.

Напомним, что что сотни пассажиров не смогли вылететь рейсом «ВИМ-Авиа» из аэропорта «Домодедово» в Иркутск 25 сентября. Всего за указанное время отменено 12 рейсов в разные пункты назначения. Также 26 сентября, в «Домодедово» три рейса «ВИМ-Авиа» задержаны.

Ранее сообщалось, что «ВИМ-Аива», владеющая аэропортом Братска, планирует ввести внешнее антикризисное управление в связи с невозможностью осуществления полетов без дополнительного финансирования. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также на партнеров из туристической отрасли.

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